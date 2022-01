Kupers: ‘We spreiden covid-patiënten om iedereen gelijke toegang tot zorg te geven’

Er is volgens Kupers sinds het ingaan van de regels in november een daling op alle fronten van het aantal covid-patiënten. Er liggen momenteel 1.240 covid-patiënten in het ziekenhuis waarvan 317 op de IC, dit zijn er 88 minder dan vorige week. In de klinieken liggen 923 covid-patiënten dat is 207 minder dan vorige week. Kupers: “We zien vandaag wel een lichte stijging op de IC, maar dat is vaker op maandag, en geen reden tot zorg.”

40 tot 60 jaar

Het aantal omikron-besmettingen blijft stijgen. Er is vooral een toename onder 20- tot 29-jarigen. Kupers zegt dat het mensen zijn met veel sociale contacten. Ook is het boosterpercentage volgens haar lager onder deze groep. Het is daarom spannend wat het verder loslaten van de maatregelen gaat doen. Kupers: “De leeftijd 40 tot 60 is nu een mogelijk kwetsbare groep, wat kan leiden tot meer zorg in de ziekenhuizen en bij huisartsen in de eerste lijn.” Het aantal omikron-besmettingen bij 60-plussers valt mee.

Minder ziekenhuisopnames

Omikron is minder ziekmakend, dus er zijn minder ziekenhuisopnames. Kupers verwacht geen verschillen in instroom de komende twee weken, maar durft dat nog niet hard te zeggen. De maximale capaciteit op de IC en om te beginnen met de inhaalzorg is vooral afhankelijk van het personeel. Kupers: “We hebben uitstroom, ziekte van zorgprofessionals door omikron, en kunnen daardoor nog niks zeggen. Er zijn grenzen in hoever je IC-zorg kunt opschalen.”

Inhaalzorg

Kupers voelt weinig voor een landelijk plan voor inhaalzorg. Kupers: “Wij maken per regio plannen. We spreiden covid-patiënten om iedereen gelijke toegang tot zorg te geven. Door de covid-patiënten over te brengen is de druk tussen ziekenhuizen gelijk. Wij moeten dan niet alleen kijken naar de bedden/patiënten, maar ook naar de zorg die binnen zes weken geleverd moet worden.”