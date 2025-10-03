Skipr

Kwakzalversprijs naar VU om benoemen chiropractor tot hoogleraar

,

De Vrije Universiteit in Amsterdam krijgt dit jaar een ‘prijs’ voor het steunen van kwakzalverij, omdat ze een chiropractor heeft aangesteld als bijzonder hoogleraar.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK), die de Meester Kackadorisprijs toekent, vindt dat de VU met de benoeming van Sidney Rubinstein “kwakzalverij heeft binnengehaald in de universiteit”.

Kraken

Chiropractors gaan ervan uit dat veel gezondheidsklachten terug te voeren zijn op het zenuwstelsel. Ze proberen daarom de wervelkolom te manipuleren, ook wel ‘kraken’ genoemd, in de overtuiging dat de problemen ergens anders in het lichaam dan weggaan. Het beroep is niet beschermd, iedereen kan zich in principe chiropractor noemen.

Niet bewezen

De VtdK vindt chiropractie kwakzalverij en zegt dat de effectiviteit van de behandeling niet bewezen is. “Voor lage-rugklachten zijn de effecten hooguit klein en kortdurend, en niet beter dan gewone fysiotherapie. Voor andere klachten ontbreekt overtuigend bewijs van werkzaamheid. Bovendien is het gebaseerd op een onzinnige theorie”, aldus de vereniging.

Ruud Gullit

Acht anderen waren ook genomineerd voor de kwakzalverijprijs. Daaronder waren ziekenhuis Amsterdam UMC, oud-voetballer Ruud Gullit, de VPRO, belangenorganisatie MIND en het ministerie van Defensie.

De Meester Kackadorisprijs ging vorig jaar naar de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die toezicht houdt op het onderwijs in Nederland. De organisatie had een opleiding osteopathie erkend, een alternatieve manier van behandelen. (ANP)

