Kwaliteitsregistraties in medisch specialistische zorg gaan samenwerken

Ze willen een Data-governancecommissie en een Inhoudsgovernancecommissie instellen en een Shared Service Center voor Datagovernance vormgeven.

De samenwerkingsovereenkomst is getekend door de Federatie Medisch Specialisten, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de NVZ vereniging van ziekenhuizen, de Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.

Het ministerie van VWS zorgt voor wetgeving waarin voor Zorginstituut Nederland de taak wordt vastgelegd om kwaliteitsregistraties die het publiek belang dienen op te nemen in een register voor kwaliteitsregistraties. De op te richten commissies zullen het Zorginstituut daarover adviseren.

Inhoudsgovernancecommissie

Deze commissie werkt aan het voorkómen van inhoudelijke overlapping tussen de verschillende kwaliteitsregistraties. Daarbij zal ze de blijvende meerwaarde van kwaliteitsregistraties in de gaten houden. Ze zal ook de toetsingscriteria voor kwaliteitsregistraties (inclusief criteria om een registratie te kunnen staken) bepalen en openbaar maken.

Data-governancecommissie

Deze commissie houdt zich bezig met de optimalisatie van het dataverwerkingsproces, dat integraal onderdeel moet worden van de zorg. Uiteindelijk moet hierdoor, hopelijk, de totale registratielast in de sector omlaag gaan. De commissie ontwerpt spelregels over het uitvragen van data die routinematig in de zorgpraktijk worden verzameld en stemt af met de ketenpartners. Ze zorgt voor borging van de mogelijkheid van hergebruik van data op basis van FAIR principes. En ze stelt afspraken op over onder andere datavalidatie, pseudonimisering en anonimisering. Daarbij zal ook de toegang tot data in andere kwaliteitsregistraties aan de orde komen.

Shared Service Center Datagovernance

Er komt een Shared Service Center Datagovernance, aangestuurd door de Data-governancecommissie. Het SSC stort zich op dataverwerkingsprocessen en contracteert partijen die zijn betrokken bij kwaliteitsregistraties. Zorgverleners en zorgaanbieders kunnen hier met hun vragen terecht.

Financier

Zorgverzekeraars Nederland zal in de eerste twee jaar de financier zijn van de twee commissies, het SSC plus de kwaliteitsregistraties en hun dataverwerkingsprocessen. De financiering geldt alleen voor kwaliteitsregistraties die unaniem positief zijn getoetst door de twee commissies en zijn opgenomen in het register voor kwaliteitsregistraties van Zorginstituut Nederland. Van kwaliteitsregistraties die op dit moment via zorgaanbieders of het ministerie van VWS verlopen, neemt ZN zo spoedig mogelijk de bekostiging over.

Adviezen datagovernance

Hiermee willen de partijen invulling en uitvoering geven aan de maatregelen uit het ‘Advies governance kwaliteitsregistraties’ van de commissie Van der Zande en het eindrapport ‘Een programma voor regie op kwaliteitsregistraties en verbetering van datagovernance’ van kwartiermaker Hugo Keuzenkamp.