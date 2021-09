Kwart kinderen van kankerpatiënten krijgt traumatische stress

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat 27 procent van de kinderen last krijgt van traumatische stressklachten als één van hun ouders kanker heeft en wordt behandeld. De Stichting Langs de Zijlijn vraagt vroegtijdige aandacht voor deze kinderen en pleit voor het optuigen van een landelijk steunprogramma.

Jaarlijks worden 9000 Nederlandse gezinnen met thuiswonenden kinderen getroffen door kanker. De invloed van deze ziekte op het ouderschap, het gezinsleven en de kinderen was tot nu toe onderbelicht.

De meeste ouders en kinderen passen zich goed aan, maar “een aanzienlijk deel van de gezinsleden heeft last van traumatische stressklachten”, concluderen de onderzoekers. De resultaten worden binnenkort gepubliceerd in de wetenschappelijke tijdschriften ‘De Psycholoog’ en ‘Health Psychology’.

Voortouw ziekenhuizen

Er zijn in Nederland al 75 inloophuizen voor mensen met kanker en veel professionele psychologen en coaches. “De infrastructuur en de kennis zijn er al, alleen nog niet gericht op de ondersteuning van kinderen”, aldus Ingeborg Lups-Dijkema, voorzitter van de Stichting Langs de Zijlijn en ex-kankerpatiënt. “Daar kun je gebruik van maken. Ziekenhuizen zouden hier het voortouw in kunnen nemen en ouders en kinderen de weg wijzen om de juiste hulp te vinden. De wil is er vaak wel, maar een overzicht van de beschikbare hulp en goed informatiemateriaal wordt vaak gemist.”