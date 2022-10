Kwart oogklinieken gebruikt duurzamere methodiek voor staaroperaties

Twintig van de tachtig oogklinieken in Nederland opereert op een nieuwe manier waarbij de patiënt geen operatiejas meer aan hoeft. Hierdoor wordt bespaard op het enorme aantal patiëntenjassen die worden gebruikt, meldt VGZ dat klinieken probeert te stimuleren de werkwijze over te nemen.

In totaal produceerden alle staaroperaties in Nederland een stapel van ruim 150.000 patiëntjassen per jaar, die allen in de vuilnisbak belandden. Dat aantal wordt nu in hoog tempo kleine. Het zijn er inmiddels tienduizenden minder.

Duurzamer

“Ik concludeer dat er grote bereidheid is onder oogartsen om te werken naar meer duurzame oogheelkunde, we zijn onder de indruk van dit succes”, aldus initiatiefnemer Sjoerd Elferink, oogarts in het Flevoziekenhuis in Almere. Samen met zijn vakgenoot Redmer van Leeuwen, verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, richtte hij in 2019 een groep op voor oogartsen die duurzamer wilden werken. Na een congres datzelfde jaar sloten zich er twaalf artsen bij aan. Rond diezelfde tijd werd een onderzoek gepubliceerd over het verschil tussen staaroperaties in Engeland en India.

India

“Het blijkt dat ze in India net zo weinig ooginfecties na staaroperaties hebben als in het Verenigd Koninkrijk, maar ze produceren in India wel 95 procent minder afval tijdens zo’n operatie. Dat zette ons aan het denken”, aldus Elferink. Ze besloten dat het weglaten van de wegwerpjas voor de patiënt tijdens de operatie het eerste concrete actiepunt moest worden. Na een aantal maanden volgde een weloverwogen besluit tot goedkeuring van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap en de VHIG, de Vereniging Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg. Daarna sloten zich snel meer ziekenhuizen en oogartsen aan bij het initiatief.