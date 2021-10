Kwart van opgenomen zwangeren op ic door deltavariant

Zwangere vrouwen worden ernstiger ziek door het coronavirus. Maar liefst 28 procent van de zwangere vrouwen die werden opgenomen in het ziekenhuis kwam op de ic terecht, schrijft Trouw op basis van nieuwe cijfers.

Hoogtepunt

Vanaf medio juli werden tachtig zwangere vrouwen en kraamvrouwen opgenomen met covid in het ziekenhuis. Hiervan belandden 22 vrouwen, omgerekend 28 procent, op de intensive care. Tijdens het hoogtepunt van de eerste coronagolf in april en mei vorig jaar kwamen 129 zwangere vrouwen en kraamvrouwen in het ziekenhuis terecht en belandde 16 procent op de ic.

Waarschuwing

Artsen waarschuwden in augustus al dat de deltavariant gevaarlijker leek voor zwangeren. Dat wordt nu bevestigd door cijfers uit het landelijke systeem dat ernstige ziekten tijdens de zwangerschap en in de eerste 42 dagen na de geboorte registreert (NethOSS). Trouw kreeg die cijfers via Kitty Bloemenkamp, hoogleraar verloskunde aan het UMC Utrecht en voorzitter van NethOSS. (Skipr/ANP)