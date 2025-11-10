Kwart zorgpersoneel zag drie verschillende leidinggevenden langskomen

Een kwart van de zorgprofessionals heeft meer dan drie leidinggevenden gehad in twee jaar tijd. Een klein deel van de zorgprofessionals heeft zelfs meer dan zes verschillende leidinggevenden voorbij zien komen. Zes op de tien zorgmedewerkers kregen in de afgelopen twee jaar met meer dan één leidinggevende te maken.

Beeld: tadamichi/Getty Images/iStock

Dat blijkt uit de Monitor Gezond Werken in de Zorg 2025 van Stichting IZZ, uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Utrecht en Leiden. Aan de enquête deden een kleine vijfduizend zorgmedewerkers uit alle deelsectoren mee.

Bizar aantal

Het is maar een heel klein percentage – 1,2 procent -, maar er zijn toch medewerkers die hebben aangegeven dat ze zes of meer leidinggevenden hebben gehad in twee jaar tijd. Een kwart heeft meer dan drie leidinggevenden gehad. Zes op de tien zorgmedewerkers kregen in de afgelopen twee jaar met meer dan één leidinggevende te maken. “Dat is een bizar aantal voor zo’n korte tijd”, zegt onderzoeker Laura Jansen van Stichting IZZ. “Het is ook een indicatie dat er veel wisselingen zijn bij leidinggevenden in de zorg.”

Werkplezier

“Continuïteit in leiderschap is belangrijk voor het vertrouwen”, stelt Jansen. “Dus als er steeds wordt gewisseld, moet het vertrouwen tussen medewerkers en leidinggevenden steeds opnieuw worden opgebouwd. Als zorgprofessionals meer leidinggevenden hebben in korte tijd neemt het werkplezier af, blijkt ook uit de monitor. En hoe meer wisselingen, hoe lager zorgmedewerkers hun leidinggevende hebben beoordeeld.”

Continuïteit

De oorzaak voor het grote aantal wisselingen van leidinggevenden is niet onderzocht door IZZ omdat de nadruk van het onderzoek ligt op de ervaringen van zorgmedewerkers.

IZZ vindt dat er op organisatieniveau meer tijd en ruimte voor leidinggevenden moet komen om meer aandacht te besteden aan een ‘mensgerichte’ stijl van leidinggeven. Voorbeelden daarvan zijn het trainen van leidinggevenden in het voeren van gesprekken, regelmatig aandacht te besteden aan welzijn binnen teams en te zorgen voor continuïteit in leiderschap.