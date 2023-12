Lagere straf internist Maasstad

Een internist die werkte voor het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam wordt voor een jaar geschorst. Hij heeft zich seksueel grensoverschrijdend gedragen tegenover drie co-assistentes. Het regionale tuchtcollege had hem in maart nog een beroepsverbod opgelegd, maar het Centraal Tuchtcollege heeft die straf in hoger beroep verlaagd.

Volgens de artsen in opleiding moesten zij zich tot op hun onderbroek uitkleden tijdens een les over echo’s maken van de liezen. Vervolgens zou hij ze onaangekondigd hebben aangeraakt in hun schaamstreek en hun onderbroeken opzij hebben geschoven. Bovendien zou hij volgens de drie vrouwen beelden van het voorval gemaakt hebben op zijn telefoon. De co-assistentes hebben afzonderlijk aangifte tegen de internist gedaan.

De internist zelf zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. De handelingen hoorden volgens hem bij de les. Ook zei hij dat hij filmde omdat de klok in de kamer kapot was en hij de tijd wilde bijhouden. Volgens het Centraal Tuchtcollege heeft de man “misbruik gemaakt van zijn machtspositie”. De straf valt lager uit, omdat de man voor zover bekend niet eerder in de fout is gegaan. De tuchtrechters spreken van “een eenmalig zeer ernstig incident”. Bovendien is hij ontslagen en moet hij nog voor de strafrechter komen.

De schorsing geldt vanaf de datum dat het regionale tuchtcollege uitspraak deed. Dat betekent dat de man eind maart volgend jaar weer zou mogen werken. (ANP)