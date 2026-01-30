Plan coalitie rond zorgtoeslag treft spaarders met laag inkomen

De coalitie van D66, VVD en CDA wil de vermogensgrens voor de zorgtoeslag naar beneden bijstellen. Daardoor gaan mensen met een laag inkomen maar veel spaargeld er op achteruit.

Op dit moment is de vermogensgrens voor de zorgtoeslag nog 146 duizend euro per persoon of ruim 184 duizend euro voor samenwonenden. Dat betekent dat als je meer spaargeld of beleggingen hebt dan dat bedrag, je geen recht hebt op zorgtoeslag. Een andere voorwaarde voor de toeslag is dat het inkomen niet hoger is dan 40.857 euro voor alleenstaanden of 52.142 euro voor tweeverdieners

Halvering vermogensgrens

De drie partijen willen die vermogensgrens nu gelijktrekken met het zogenaamd heffingsvrij vermogen, dat is bedrag aan spaargeld en beleggingen waarover je geen vermogensbelasting betaald. Deze grens ligt aanzienlijk lager, in 2026 namelijk om iets minder dan 60.000 euro.

Hogere vermogensgrens treft ouderen

In de praktijk betekent dat, dat mensen met een laag inkomen in sommige gevallen zullen moeten interen op hun vermogen om hun zorgkosten te betalen. Met name ouderen met aow of een klein pensioen zullen deze maatregel in de portemonnee voelen.

“Dat komt bovenop andere maatregelen zoals de eigen bijdrage voor wijkverpleging, het hogere eigen risico en de bezuiniging op huishoudelijke hulp”, zegt de woordvoerder van ouderenbond ANBO PCOB. “Al met al lijken vooral mensen die het al moeilijk hebben het door deze plannen nog lastiger te krijgen. Ouderen lijken extra hard te worden geraakt.”

Behalve dat het kabinet minder mensen zorgtoeslag wil uitbetalen, gaat ook het eigen risico – het bedrag dat patiënten niet vergoed krijgen van hun zorgverzekeraar – volgend jaar omhoog naar 460 euro. Wel wil het kabinet chronisch zieken compenseren voor de verhoging; daarvoor wil het aanstaande kabinet 350 miljoen euro uittrekken.

