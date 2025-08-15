Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Duurzaamheid
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Lakens besparen op SEH: jaarlijks een voetbalveld

,

Bij het Isala werd een slim lakenproject ingesteld op de SEH, wat zorgde voor een besparing van 50 lakens per week en 2.600 per jaar.

Of te wel, een voetbalveld aan lakens. Isala werkt met bijna 30 greenteams, waarvan een werkzaam is op de SEH. Zij zagen dat het mogelijk was om het aantal lakens dat op brancards wordt gebruikt te verminderen.

Dubbele lakens

Voorheen legden verpleegkundigen op elke brancard een laken. Maar het Isala laat weten: ‘Ruim een derde van onze patiënten komt per ambulance, waar ze al op een laken liggen. Op de SEH werden ze met dat laken op onze brancard gelegd, waar óók al een laken lag. Zo lagen ze dus dubbel, wat onnodig was en zorgde voor extra was, sjouwwerk én verspilling van water en zeep.’

En dus werd besloten om niet meer alle brancards standaard op te dekken. Wel ligt er een opgevouwen laken op de brancard voor het geval dat, en om de patiënt nog steeds een welkom gevoel te geven. Naast de besparing op de lakens, bespaart het initiatief ook water en was kosten.

Reageer op dit artikel
Meer over:Duurzaamheid

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

10:45 Lakens besparen op SEH: jaarlijks een voetbalveld
14 aug 2025 Zorgsector onvoldoende voorbereid op klimaatverandering
25 jul 2025 Jeroen Bosch Ziekenhuis stopt met operatiemutsen voor patiënten
23 jul 2025 Europese Commissie: digitale bijsluiter voor medische hulpmiddelen voortaan toegestaan
21 jul 2025 RVS: Zet gezond leven binnen planetaire grenzen centraal in beleid

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties