Lakens besparen op SEH: jaarlijks een voetbalveld

Bij het Isala werd een slim lakenproject ingesteld op de SEH, wat zorgde voor een besparing van 50 lakens per week en 2.600 per jaar.

Of te wel, een voetbalveld aan lakens. Isala werkt met bijna 30 greenteams, waarvan een werkzaam is op de SEH. Zij zagen dat het mogelijk was om het aantal lakens dat op brancards wordt gebruikt te verminderen.

Dubbele lakens

Voorheen legden verpleegkundigen op elke brancard een laken. Maar het Isala laat weten: ‘Ruim een derde van onze patiënten komt per ambulance, waar ze al op een laken liggen. Op de SEH werden ze met dat laken op onze brancard gelegd, waar óók al een laken lag. Zo lagen ze dus dubbel, wat onnodig was en zorgde voor extra was, sjouwwerk én verspilling van water en zeep.’

En dus werd besloten om niet meer alle brancards standaard op te dekken. Wel ligt er een opgevouwen laken op de brancard voor het geval dat, en om de patiënt nog steeds een welkom gevoel te geven. Naast de besparing op de lakens, bespaart het initiatief ook water en was kosten.