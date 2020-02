Landelijk orgaan voor vertrouwenswerk Wzd online

Om de kwaliteit van de cliëntvertrouwenspersoon (CVP) te ondersteunen en te monitoren is Stichting Landelijke Faciliteit CVP in de Wet Zorg en dwang opgericht. Zij is nu online te vinden en te raadplegen.

Stichting Landelijke Faciliteit CVP dient naast de kwaliteit ook de continuïteit, de uniformiteit en de onafhankelijkheid van het vertrouwenswerk in de zorg voor mensen die maken krijgen met de Wzd te waarborgen. Op grond van de Wzd heeft iedere cliënt toegang tot een deskundige CVP. De Landelijke Faciliteit CVP maakt het mogelijk om een vergelijkbare kwaliteit te garanderen.

Taken

De taken van de landelijke faciliteit zijn op de website terug te vinden en zijn gebaseerd op uitspraken van o.a. Minister De Jonge. Haar taken zijn vastgelegd in het kwaliteitskader dat als professionele standaard dient voor het vertrouwenswerk in de Wzd. Dit kwaliteitskader is opgebouwd uit de visie, taak-/functieomschrijving, gedragsregels, competenties, ureninschatting en opleiding cliëntenvertrouwenspersoon. Ook hebben het kwaliteitskader en het inkoopkader een kwaliteitstoetsing vastgesteld.

Klachtafhandeling

De Landelijke Faciliteit CVP ontwikkelt een klachtenreglement in samenwerking met betrokken partijen en zal de geregistreerde CVP ondersteunen met standaard richtlijnen en uniforme en wettelijke kaders. Ook gebruikt ze juridische ondersteuning als input voor het kwaliteitsregister en de Wlz-uitvoerders.

De stichting houdt de kennis en knelpunten die binnen gekomen bij en publiceert deze op de nieuwe website.