Langer consult beter voor huisarts en patiënt

Dat blijkt volgens Nivel uit de eerste ervaringen met ‘Meer tijd voor de patiënt’ (MTVDP). Van belang voor een succesvolle verdere uitrol is een structurele verankering van dit concept: “Van groot belang is dat betrokken partijen dezelfde visie delen over kwaliteit van zorg en dat ook het sociaal domein betrokken wordt. Bovendien moeten afspraken over de (meerjarige of structurele) financiering zijn vastgelegd.”

Het gedachtengoed van MTVDP is dat een langere consultduur de kern van de zorgvraag van de patiënt sneller en beter naar voren brengt. Daarmee kan vervolgzorg beter en efficiënter ingericht worden. Nivel onderzocht het concept in opdracht van de partijen van het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg.

Gedeelde visie

Nivel vond verschillende succesfactoren. Een goede samenwerking in de regio (bijvoorbeeld met het lokale ziekenhuis en/of het sociaal domein) bevordert de implementatie. Ook is het belangrijk dat personeel achter het concept staat, de patiëntenzorg erop aangepast wordt en er financiering mogelijk is voor deze aanpassingen. Daarnaast blijkt de inzet van een projectcoördinator vanuit de zorggroep of een andere regionale (huisartsen)organisatie essentieel.

De lessen uit deze evaluatie worden meegenomen in een vervolgtraject, waarbij een impuls wordt gegeven aan MTVDP door tien à vijftien MTVDP-projecten uit te rollen. Dit versnellingstraject wordt ondersteund door adviesbureau PwC, in opdracht van de partijen van het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg.