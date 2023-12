Langere tijd tussen uitnodigingen borstkankeronderzoek blijft

Vrouwen die hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek borstkanker zullen voorlopig langer op een volgende uitnodiging moeten wachten dan gedacht. Demissionair zorgminister Ernst Kuipers streefde ernaar om begin 2024 weer op het reguliere interval van eens per twee jaar te zitten, maar hij schrijft maandag in een brief aan de Tweede Kamer dat dit niet gaat lukken.

Door de coronapandemie werd de tijd tussen twee screeningsrondes opgerekt van twee naar drie jaar vanwege personeelstekort. Sinds 2022 worden vrouwen tussen de 50 en 75 jaar weer steeds sneller opnieuw uitgenodigd voor een mammografie, en sinds het derde kwartaal van dit jaar kunnen deelnemers aan het bevolkingsonderzoek gemiddeld na zo’n 28 maanden een nieuwe uitnodiging verwachten.

Daling vlakt af

Maar de daling van de tijd tussen twee screenings gaat steeds langzamer, waardoor de oorspronkelijke periode van 22 tot 26 maanden tussen twee uitnodigingen van voor de coronacrisis nog steeds niet in zicht is. De zorgminister schrijft dat deze de komende tijd waarschijnlijk zelfs stabiliseert. Bevolkingsonderzoek Nederland verwacht dat vrouwen tot eind 2025 gemiddeld rond de 28 maanden moeten wachten op een nieuwe uitnodiging voor een screening waarmee borstkanker in een vroeg stadium kan worden opgespoord, zo staat in de Kamerbrief.

Volle klassen, lege werkvloer

De klassen voor screeningslaboranten zitten steevast vol, maar toch belanden er niet meer mensen op de werkvloer. De bewindsman schrijft dat veel studenten afhaken bij de opleiding omdat ze deze te zwaar vinden, of omdat ze in een ziekenhuis gaan werken. Bovendien is het opleiden van de nieuwe laboranten tijdrovend, wat ook weer capaciteit kost. Daarnaast gaat veel van het huidige personeel van Bevolkingsonderzoek Nederland de komende tijd met (vervroegd) pensioen, en vallen er veel mensen uit vanwege ziekte. (ANP)