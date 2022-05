Lareb: 373 meldingen van hartontstekingen na coronavaccins

Myocarditis kwam vooral voor bij mannen jonger dan 40 jaar. Ook pericarditis is vooral gemeld bij mannen. Het ging hierbij ook om ouderen. Lareb wijst erop dat de hartontstekingen “bekende zeldzame bijwerkingen” zijn van de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna.

Vaccin niet altijd oorzaak

Volgens het centrum zijn er drie mensen overleden aan hartproblemen na myocarditis of pericarditis, na vaccinatie met Pfizer/BioNTech. “In deze meldingen kunnen ook infecties of andere hartaandoeningen een rol hebben gespeeld. Dat myocarditis of pericarditis na vaccinatie optreedt, betekent niet dat het vaccin altijd de oorzaak is”, benadrukt Lareb. Twee mensen overleden na een hartontsteking na een prik met het Janssen-vaccin en één na inenting met AstraZeneca. “Van deze vaccins zijn dit geen bekende bijwerkingen”, aldus het Bijwerkingencentrum.

Risico covid groter

Van het totale aantal meldingen gaat het in 274 van de gevallen om pericarditis en 99 keer om myocarditis. Lareb geeft daarbij aan dat uit onderzoeken blijkt dat het risico op myocarditis en pericarditis door covid groter is dan door de coronavaccins. “Artsen en mensen die gevaccineerd zijn, moeten goed letten op klachten zoals kortademigheid, pijn op de borst en onregelmatige hartslag, die kunnen wijzen op myocarditis of pericarditis. Wie deze klachten heeft, moet contact opnemen met een arts. De klachten gaan meestal vanzelf over of zijn met medicijnen goed te behandelen”, aldus de organisatie.

Embolie en bloedprop

Lareb ontving verder 2080 meldingen van trombose en embolieën, een bloedprop in een bloedvat, na coronavaccinaties. Trombose en longembolie komen ook los van vaccinatie voor, onderstreept het centrum. Lareb is in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een vervolgonderzoek gestart naar het risico op trombose na coronavaccinatie.

Bovendien maakte Lareb bekend dat er tot dusver 683 meldingen zijn gedaan van overlijden na een coronaprik. Overlijden na vaccinatie betekent volgens het centrum niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden. (ANP)