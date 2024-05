Lareb-directeur benoemd tot bijzonder hoogleraar

Kant is epidemioloog en sinds 2013 directeur van Lareb. Daarvoor was ze Tweede Kamerlid voor de SP.

Inzicht in bijwerkingen

Per 15 mei is Kant benoemd tot bijzonder hoogleraar innovatie van farmacovigilantie aan het LUMC en de Universiteit Leiden. “Bijwerkingen zijn geen bijzaak. Kennis over bijwerkingen is belangrijk bij het afwegen van het gebruik van geneesmiddelen. Het is ook van belang ze tijdig te herkennen en ernstige gevolgen ervan te voorkomen. Soms kan bij klachten weten dat het een bijwerking is, ook ongerustheid wegnemen.“

Veel kennis over bijwerkingen blijft te lang onder de radar. Van alle signalen over bijwerkingen die Lareb naar buiten bracht in de periode 2008-2017 ging het merendeel (85 procent) over geneesmiddelen die al 10 jaar of langer op de markt waren. Kant: “We willen sneller, meer inzicht in bijwerkingen. Dat geldt voor nog onbekende, maar ook voor al bekende bijwerkingen. Ook relevant is om te weten hoe vaak het voorkomt en bij wie, wat het beloop is, of het overgaat of niet en wat de impact voor de patiënt is.”

Leerstoel

Met deze leerstoel gaan LUMC en Lareb onderzoeken hoe de veiligheid van geneesmiddelen beter bewaakt kan worden. De leerstoel valt binnen de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie. “Hierbij zullen nieuwe methoden toegepast worden, zoals kunstmatige intelligentie en het gebruik van meer informatiebronnen, zoals ziekenhuisdata, social media en ervaringen van patiënten”, meldt het LUMC.

Lareb en de LUMC-afdeling werken al langer samen op het gebied van opsporing van bijwerkingen. Zo was het bijwerkingencentrum betrokken bij het LUMC-onderzoek waaruit bleek dat patiënten bij wie de dosering van medicatie wordt afgestemd op hun DNA, 30 procent minder kans hebben op een ernstige bijwerking. Daarnaast is er samenwerking in onderzoek naar het mogelijk risico op trombose na coronavaccins en het gebruik van ziekenhuisdata als aanvulling bij het opsporen van bijwerkingen.