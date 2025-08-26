Skipr

Laurentius Ziekenhuis start eigen focuskliniek

,

Het Laurentius Ziekenhuis Roermond start met ingang van 1 september 2025 onder de naam Laurentius Clinics een eigen focuskliniek.

Deze focuskliniek is een onderdeel van het Laurentius Ziekenhuis en richt zich op laagcomplexe ingrepen voor heup, knie, galblaas en liesbreuken.

Het primaire doel is volgens het ziekenhuis het huidige zorgaanbod binnen het eigen verzorgingsgebied behouden. De focus ligt op eigen regie van de patiënt, persoonlijke aandacht, efficiënte processen en korte toegangstijden, zodat de patiënten tijdig de zorg van hoge kwaliteit ontvangen die ze nodig hebben; de service van een zelfstandig behandelcentrum in de veilige omgeving van het ziekenhuis. Het doel is behoud en toegankelijkheid voor patiënten uit de regio.

Korte wachttijden

Patiënten kunnen bij Laurentius Clinics terecht voor totale heupprothese, totale knieprothese, liesbreuken en galblaasingrepen. Opnames vinden plaats op de dagbehandeling en in de reguliere kliniek. Patiënten kunnen binnen tien werkdagen terecht voor een eerste afspraak op de polikliniek. Een eventuele operatie kan doorgaans binnen enkele weken worden gepland. De behandelingen van Laurentius Clinics worden vergoed door de zorgverzekeraar, op verwijzing van een huisarts.

ZiekenhuizenZorgverzekeraar

