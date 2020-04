Laurentius Ziekenhuis stelt nieuwe bestuursvoorzitter aan

Luc van den Akker wordt per 1 juli de nieuwe voorzitter raad van Bestuur van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Hij volgt hiermee Marja Weijers op, die in augustus met pensioen zal gaan.

Momenteel is Van den Akker (59) voorzitter raad van bestuur ad interim bij de Sint Anna Zorggroep in Geldrop. Daarvoor was hij tijdelijk bestuurder de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Bij het Laurentius Ziekenhuis gaat hij voor onbepaalde tijd in dienst.

Van den Akker is van 1998 tot 2017 actief geweest als vaatchirurg in het Zuyderland MC. Daarnaast heeft hij 15 jaar ervaring opgedaan in bestuurlijke functies, waaronder lid en voorzitter van de medische staf en lid en voorzitter van de coöperatieve vereniging van vrijgevestigd medisch specialisten.

Het Laurentius zoekt nog een nieuw lid raad van bestuur. Het huidige bestuurslid Theo Bos stapt per per 1 juni aanstaande op.