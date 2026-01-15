Leefstijlloket Midden-Holland geopend in Groene Hart Ziekenhuis

In het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) is het Leefstijlloket Midden-Holland officieel geopend. Het loket biedt patiënten ondersteuning bij het verbeteren van hun leefstijl.

Het loket – dat op woensdag 14 januari is geopend – maakt leefstijl bespreekbaar binnen de zorg en helpt mensen bij het maken van gezonde keuzes. Medisch specialisten van het GHZ verwijzen patiënten door naar leefstijlcoaches, die in gesprek gaan over hoe het écht met hen gaat.

Belangrijke stap

Bestuurder Jochem Oosting van het GHZ benadrukte tijdens de opening het belang van samenwerking tussen ziekenhuis en gemeenten: “Dit is een belangrijke stap om gezondheid in de regio centraal te zetten.”

Marloes Braber, directeur Gedeelde Zorg, ziet het loket als onderdeel van de gezamenlijke ambitie om zorg en welzijn beter te verbinden: “Samen kunnen we echt stappen zetten in de goede richting.”

De officiële opening werd verricht door Anna van Popering, wethouder van Gouda.

Samenwerking

Het Leefstijlloket start met verwijzingen vanuit het GHZ en groeit door naar bredere regionale samenwerking. Het initiatief is een samenwerking tussen het Groene Hart Ziekenhuis en de vijf gemeenten in Midden-Holland, onder de paraplu van Gedeelde Zorg.