‘Leer kinderen beter te vallen om letsel te voorkomen’

Elke dag belanden 500 kinderen met letsel op de eerste hulp (SEH), meldt het kenniscentrum VeiligheidNL. Dat is één kind per drie minuten. Van de ernstige letsels bij 0 – 11-jarigen, is de oorzaak in 82 procent van de gevallen een val. Dit komt onder andere door slechte motorische vaardigheden bij kinderen. Ernstig letsel oplopen is te voorkomen door kinderen te leren hoe ze een val moeten opvangen. Daarom lanceert VeiligheidNL vandaag het leerprogramma Val OK! Dit zijn speelse en uitdagende valoefeningen waar scholen, bso’s en ouders mee aan de slag kunnen.

Focus op kinderen

VeiligheidNL, die als doel heeft om het leven veiliger te maken en letsel te voorkomen, doet al langer aan valpreventie, vooral bij ouderen. Maar ook kinderen belanden regelmatig op de eerste hulp en vallen is daarvan de belangrijkste oorzaak. Het doel van het leerprogramma is niet voorkomen dat kinderen vallen. “Vallen is helemaal niet erg, het gaat erom hoe een kind een val opvangt”, legt programmamanager Saskia Kloet van VeiligheidNL uit. “Door hier aandacht aan te besteden, kunnen we veel letsel voorkomen. En misschien wel net zo belangrijk: meer kinderen met plezier laten bewegen.”

Hoofdletsel en polsbreuken

Hoe doe je dat dan, goed vallen? “Kinderen die goed hebben leren vallen, zorgen dat ze niet op hun hoofd vallen en hun armen niet uitstrekken in de valrichting, waardoor de kans op hoofdletsel en polsbreuken afneemt”, legt lector Mirka Janssen van de Hogeschool van Amsterdam uit. Zij is gespecialiseerd in beweging in en om school. Janssen zegt dat het verder belangrijk is dat kinderen leren risico’s in te schatten in bewegingssituaties. Uiteindelijk moet het oefenprogramma bijdragen aan een goede motoriek, maar ook aan sociaal-emotionele vaardigheden en aan het zelfvertrouwen van kinderen.