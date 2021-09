Leidinggevenden ouderenzorg leren werknemers behouden

Leidinggevenden hebben een grote invloed op het behoud of vertrek van zorgverleners. Als zij goed communiceren en loopbaanmogelijkheden bieden, zijn zorgverleners veel meer geneigd om bij die organisatie te blijven werken. Daarom sturen veertien ouderenzorginstellingen in de regio Arnhem en Foodvalley honderd van hun leidinggevenden naar een gezamenlijk Leiderschapsprogramma.

Het leiderschapsprogramma is een van de projecten van Regionaal Actieprogramma Aanpak Tekorten Waard om voor te werken. Het actieprogramma moet ervoor zorgen dat werknemers behouden blijven in de zorg.

Uitstroom

Uit het uitstroomonderzoek van Regio+ blijkt dat een op de vier medewerkers in Zorg en Welzijn korter dan één jaar in dienst is bij zijn of haar werkgever. Betere communicatie dor de leidinggevende en het bieden van meer loopbaanperspectieven kan uitstroom vaak voorkomen.

Communicatie

Dat is dan ook wat de ruim 100 leidinggevenden van negen ouderenzorgorganisatie uit de regio komend jaar gaan leren in het leiderschapsprogramma: effectiever communiceren, samenwerken en het programma geeft concrete handvatten om de doelen te bereiken die ze samen opstellen met hun team.

Ton Poos, voorzitter raad van bestuur Vilente: “Het mooie van het leiderschapsprogramma is dat leidinggevenden, te midden van alle uitdagingen van dit moment, hun toegevoegde waarde als leidinggevende nog meer kunnen laten zien. Het wordt nog inzichtelijker welke positieve invloed hun rol en (nieuwe) vaardigheden hebben op het werkplezier en behoud van medewerkers.”

Werkklimaat

Ook moet het programma bijdragen aan het verbeteren van het werkklimaat en daarmee het werkplezier van werknemers. Of medewerkers hun werk goed kunnen doen en er voldoening uit halen is voor 30% invloed op de kwaliteit van zorg en de patiënttevredenheid. Leidinggevenden hebben maar liefst voor 70% invloed op het werkklimaat.