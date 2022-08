Lelie Zorggroep: 12 procent meer cliënten geholpen dankzij zorg op afstand

De zorgaanbieder maakt sinds 2020 gebruik van verschillende tools voor zorg op afstand, van beeldbellen tot gps-trackers en andere sensoren. Het aantal cliënten per voltijdbaan (fte) in de thuiszorg steeg van 5,66 in 2020 naar 6,34 in 2021. “De cijfers komen uit een periode waarin er ook veel verzuim was vanwege het coronavirus”, tekent de zorgorganisatie daarbij aan. “Bij een lager verzuim zou de doelmatigheidswinst nog groter zijn geweest. De verwachting is daarom dat het aantal cliënten per fte nog verder kan stijgen.”

Langer thuis

Inmiddels is het percentage cliënten dat zorg op afstand ontvangt verder gestegen tot ruim 40 procent. Bij de intakegesprekken met nieuwe cliënten wordt standaard gekeken of en welke innovatieve middelen ingezet kunnen worden bij deze cliënt. “De verwachting is dat dit percentage de komende tijd verder zal stijgen en daarmee het moment waarop een cliënt dagelijks afhankelijk is van bezoek aan huis door een zorgverlener steeds verder kan worden uitgesteld. Dit verlicht de druk op de zorg, maar draagt bovendien bij aan de eigen regie van de cliënt over het eigen leven. Door de inzet van virtuele zorg kunnen mensen bovendien langer thuis blijven wonen”, aldus de organisatie.