Lelie zorggroep lanceert AI-hulp bij vraag over protocollen

Medewerkers van Lelie zorggroep hebben sinds deze week op hun telefoon of laptop toegang tot chatbot Floortje. Daar zijn ruim honderd documenten van de vvt-organisatie ingevoerd, waar medewerkers vragen over kunnen stellen. Doel is om tijd te besparen en de kwaliteit te verhogen.

De tool is gebaseerd op Azure OpenAI, de clouddienst die toegang geeft het large language model achter het bekende ChatGPT. De ontwikkelaars hebben Floortje zo gebouwd dat ze alleen informatie gebruikt uit ruim honderd documenten van Lelie zorggroep zelf. “Zo sluiten we uit dat er misleidende antwoorden op basis van kennis buiten de organisatie worden gegeven”, zegt projectleider Susanne Ledeboer.

Testen en verbeteren

De organisatie laat weten dat de chatbot is voor de lancering uitgebreid is getest en waar nodig verbeterd. Inmiddels beantwoordt Floortje 98 procent van de vragen helemaal goed. De chatbot houdt bovendien rekening met de functie van de vragensteller en geeft altijd een bronvermelding naar het betreffende protocol of de werkinstructie.

Professionele verantwoordelijkheid

“Uiteindelijk blijft het de professionele verantwoordelijkheid van de medewerker om het antwoord te toetsen en te vertalen naar de praktijk van zijn of haar werk”, zegt Ledeboer. “Dat was ook al zo voor het gebruik van de chatbot, waarbij de protocollen altijd moeten worden toegepast in de context van de cliënt waar je op dat moment zorg verleent.”

Inzichten

De projectleider verwacht dat medewerkers de documenten door de chatbot vaker gaan raadplegen. Omgekeerd levert de digitale tool ook belangrijke inzichten op voor de organisatie. “We weten straks veel beter welke vragen er worden gesteld en door wie. Ook zien we eerder als een protocol is verouderd. Zo investeren we tegelijkertijd in dienstverlening aan onze collega’s en aan de kwaliteit van zorg en hulpverlening.”

Meer mogelijkheden

Volgens bestuurder Hendrik Jan van den Berg is de chatbot onderdeel van een bredere beweging. “Als organisatie zien we kansen om deze nieuwe technieken te benutten voor onze zorg- en hulpverlening. Binnenkort start er een programma waarin we meer mogelijkheden rondom AI gaan verkennen en benutten. Allemaal met als doel de organisatie met inzet van de machine meer menselijk te maken. Want wij houden zo meer tijd over voor goede zorg voor de cliënt en elkaar.”