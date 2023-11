Leo Heunks benoemd tot hoogleraar Intensive Care Radboudumc

Leo Heunks is voor een periode van vijf jaar benoemd tot hoogleraar Intensive Care aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit. Zijn functie als hoogleraar is per 1 september ingegaan.

Heunks onderzoekt wat er gebeurt met de ademspieren als ze tijdens kunstmatige beademing een tijd stil liggen. Uit onderzoek blijkt dat wanneer patiënten langer aan de beademing liggen meer complicaties krijgen. Ook is er een grotere kans op overlijden en meer gezondheidsklachten op de lange termijn.

Sneller van de beademing

Op basis van deze onderzoeken wil Heunks de nadelige gevolgen van beademing verminderen. De longarts-intensivist kijkt vervolgens hoe hij de beademing kan verkorten of soms zelfs kan voorkomen: “Dat helpt niet alleen de patiënt, maar drukt ook de zorgkosten en ontlast de zorgmedewerkers op de IC.”

Heunks doet daarvoor verschillende onderzoeken. Bijvoorbeeld of hij de ademspieren tijdens de beademing elektrische kan stimuleren. En of er medicijnen zijn die de ademspieren sterker kunnen maken. “In beide projecten wil ik weten of we kunnen voorkomen dat de ademspieren verzwakken, en of mensen dan sneller van de beademing af komen.”

Leo Heunks

Heunks studeerde Geneeskunde aan de Radboud Universiteit, en promoveerde bij de afdeling Longziekten in het Radboudumc. In 2000 startte hij in het Radboudumc zijn opleiding tot longarts. Daarna werkte Heunks als longarts-intensivist en onderzoeker in het Radboudumc, Amsterdam UMC en Erasmus MC. Eerder was hij al hoogleraar in Amsterdam en Rotterdam.