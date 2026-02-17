Levensreddende AED hangt vaker in rijke buurt

In rijkere buurten hangt beduidend vaker een AED dan in armere. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Dagblad.

Het Nederlands Dagblad legde de locaties van duizenden AED’s naast de sociaal-economische ‘score’ van buurten. Zo stuitte het op schrijnende verschillen tussen welvarende en armere buurten. In bijna de helft van de armste buurten hangt geen enkele AED. In rijke buurten wel: vier op de vijf heeft er minstens één.

Zandvoort

In de Zandvoortse buurt Oud Noord bijvoorbeeld wonen 2100 mensen. Geen enkele AED. Loop een paar straten verder, naar Boulevard Noord en de Stationsomgeving. Daar wonen in totaal ongeveer net zoveel inwoners en er hangen drie AED’s. AED’s kunnen ingezet worden bij iemand met een hartstilstand.