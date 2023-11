Leverancier bestralingsapparaat MRIdian failliet

Het Amerikaanse bedrijf ViewRay dat het bestralingsapparaat MRIdian maakte is failliet. In Nederland hebben het Catharina Ziekenhuis en het Amsterdam UMC het apparaat in huis.

Het VUmc kocht het apparaat in 2016 voor miljoenen euro’s. Het Catharina Ziekenhuis en het Universitair Ziekenhuis Brussel deden de aankoop in 2020. Wereldwijd is de MRIdian aan meer dan veertig ziekenhuizen verkocht.

Het Catharina moest er vanwege de straling, volgens het Eindhovens Dagblad, een speciale ‘bunker’ voor bouwen. De totale kosten kwamen zo uit op circa tien miljoen euro. Het duurde tot mei vorig jaar voordat de eerste patiënt behandeld kon worden. Het ziekenhuis deed deze investering, omdat ze patiënten zo veel nauwkeuriger stralingstherapie kan geven.

Het afgelopen jaar zijn er 148 patiënten mee behandeld: mannen met prostaatkanker, daarna ook patiënten met longkanker, niertumoren en uitzaaiingen in lymfeklieren of de lever.

Geen overnamekandidaat

ViewRay was commercieel gezien geen succes. In juli werd het faillissement aangevraagd. Eind oktober bleek dat er geen overnamekandidaat kwam voor een doorstart. Nu is het afwachten of er wel bedrijven zijn die delen van ViewRay willen kopen.

Service-afspraken

Patiënten kunnen nog steeds profiteren van de voordelen van de MRIdian. Het Catharina Ziekenhuis heeft net als andere ziekenhuizen in Nederland service-afspraken voor het onderhoud met een Europees bedrijf, en niet met ViewRay.

“Hij is nog in gebruik. Maar zoals bij elk apparaat kan ook bij de MRIdian een storing optreden”, zegt een woordvoerder van het Catharina in de krant. “Dit gebeurt niet vaak. Meestal kunnen we het vrij snel zelf oplossen. Nu de leverancier van het apparaat failliet is verklaard, kan het echter mogelijk moeilijker zijn om onderdelen te vervangen.”