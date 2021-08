Leverancier medicijnen is duurder uit door vaccinaties

Het in Rotterdam opgerichte bedrijf boekte een lagere winst door de hogere kosten. De onderneming was ook meer kwijt aan vervoerskosten per lucht en zee, een probleem waar meerdere sectoren mee kampen doordat toeleveringsketens door de coronacrisis onder druk zijn komen te staan.

Bereide medicijnen

De vaccinatiecampagnes tegen corona zijn niet alleen slecht nieuws voor Fagron. Nu steeds meer mensen beschermd zijn tegen Covid-19 worden veel lockdownmaatregelen versoepeld. Daardoor kunnen ziekenhuizen ook weer meer reguliere zorg uitvoeren, waar Fagron de medicijnbereidingen voor verzorgt. In 2020 merkte Fagron nog dat de verkopen van die speciaal bereide medicijnen leden onder het schrappen van planbare zorg.

Mondkapjes

De verkoop van meer basale medische hulpmiddelen en grondstoffen daalde juist. Waar zorgverleners in Europa kort na de uitbraak van de pandemie nog naarstig op zoek waren naar zaken als mondkapjes en ontsmettingsmiddelen, verkocht Fagron het afgelopen halfjaar veel minder van die spullen.

De nettowinst daalde op jaarbasis met bijna 15 procent tot 26,9 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2021. De omzet kwam uit op 276,6 miljoen euro. Dat is een daling van 0,8 procent, te wijten aan ongunstige wisselkoersen. Zonder het effect van de sterke euro boekte Fagron een omzetgroei van 5,9 procent. (ANP)