Thema: Ggz
Levvel verwelkomt nieuw lid raad van bestuur

,

Rutger Brouwer (46) begint op 1 januari als bestuurder bij jeugdhulpaanbieder Levvel.

Hij volgt Mariënne Verhoef op, die met pensioen gaat. Samen met Nellieke de Koning vormt Brouwer straks de raad van bestuur.

Brouwer was de afgelopen jaren regiodirecteur bij iHub onderwijs en familiezorg, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor integrale jeugdhulp in regio Noord-Holland. Eerder werkte hij al intensief samen met Levvel binnen het samenwerkingsverband Planet Young en Thuis voor Noordje.

Levvel is een organisatie voor specialistische jeugdhulp voor kinderen, jongeren en gezinnen in Amsterdam en omstreken.

