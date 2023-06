LHV bezorgd over bekostiging Meer tijd voor de Patiënt

Een conceptadvies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) lijkt de beloofde volledige opname van Meer tijd voor de Patiënt vanaf 2024 en verder in het zogeheten segment 1 in de weg te staan. Dat meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). “Deze afspraak gaf in januari de doorslag voor ons als huisartsen om het Integraal Zorgakkoord te ondertekenen”, aldus de huisartsenkoepel . De LHV verkent de mogelijkheid om juridische stappen te nemen als het NZa-advies en Kuipers besluit structurele bekostiging blokkeert.

Op basis van 120 pilots met Meer tijd voor de Patiënt (MTVP) is een leidraad opgesteld met de geleerde lessen om alle huisartsen te helpen aan MTVP. “De belangrijkste les: laat de huisarts zélf MTVP realiseren passend bij de eigen praktijk en patiënten, ondersteun dat financieel om het mogelijk te maken”, aldus de LHV.

Juridische stappen

Het huidige conceptadvies van de NZa dreigt hiervoor drempels op te werpen en baart de huisartsenvereniging zorgen. “Om Meer tijd voor de Patiënt te laten werken moet elke huisartsenpraktijk kunnen rekenen op de middelen daarvoor. Dat is afgesproken en dat moet nu worden uitgevoerd”, reageert Aard Verdaasdonk, LHV-voorzitter ad interim. “Onze voorwaarde van structurele bekostiging in S1, is van meet af aan zo helder als glas geweest. Het was een van de pijlers onder het vertrouwen dat we het IZA hebben gegeven. We zien dit nu niet terug in het concept-NZa-advies.”

De NZa komt medio juni met een definitief advies over de bekostiging MTVP aan het ministerie van VWS. De minister besluit vervolgens of en in hoeverre hij dit advies overneemt. De komende weken vervolgt de LHV het overleg met ministerie hierover. Daarnaast verkent de huisartsenvereniging de mogelijkheid om juridische stappen te zetten, mocht uiteindelijk blijken dat zowel het definitieve NZa-advies als het besluit van Kuipers hierover, structurele bekostiging in S1 voor MVTP blokkeren.

Onvoldoende garantie

De LHV heeft de minister aangesproken op zijn belofte. Minister Kuipers heeft hier vorige week op gereageerd. “Helaas zien wij hierin onvoldoende garantie. Wij hebben VWS dringend verzocht die eerder gemaakte afspraken na te komen. Het ministerie geeft hieraan tot nu toe geen gehoor en laat zo de ruimte aan de NZa om met een advies te komen waarin de bekostiging van Meer tijd voor de Patiënt lijkt te worden opgeknipt in de segmenten S3, S2 en S1. Daardoor zou het voor huisartsen onzeker kunnen zijn of zij werkelijk kunnen investeren in MTVP”, aldus de LHV.