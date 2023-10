Liane den Haan wordt zorgbestuurder

Op haar LinkedIn-pagina meldt de politicus dat ze per 1 november toetreedt tot de raad van bestuur bij de Zonnehuisgroep Vlaardingen.

Zonnehuisgroep Vlaardingen

“Ik heb ontzettend veel zin om samen en met alle mensen van Zonnehuisgroep Vlaardingen aan de slag te gaan. De ouderenzorg staat onder grote druk maar er zijn ook vele kansen. Die gaan we met elkaar ontdekken. Centraal staat een fijne leefomgeving voor onze kwetsbare ouderen in Vlaardingen en een sociale en veilige werksfeer voor onze medewerkers. Ik zie uit naar de samenwerking met alle medewerkers, vrijwilligers, ouderen, familie maar uiteraard ook alle betrokken organisaties en samenwerkingspartners in de regio. Want alleen samen staan we sterk!”

Liane den Haan en 50Plus

Den Haan was bij de verkiezingen van 2021 lijsttrekker van 50Plus. Bij die verkiezingen verloor de partij twee van de drie zetels. Den Haan was daardoor de enige vertegenwoordiger van 50Plus in de Tweede Kamer. Maar na ruzie met het partijbestuur besloot ze twee maanden later verder te gaan als zelfstandig Kamerlid.

In 2022 richtte Den Haan een nieuwe politieke partij op: Goud Nederland. Maar in juli 2023 kondigde ze haar vertrek uit de politiek aan, omdat ze politiek “lelijk, opportunistisch en populistisch” vond. Daarnaast had ze last van vrouwenhaat en scheldpartijen.

Voor haar politieke loopbaan was Den Haan voorzitter van ouderenbond ANBO.