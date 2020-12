Lichte daling accountantskosten

Dat blijkt uit een analyse van inkoopcoöperatie Intrakoop en Marlyse-Research op basis van 754 jaarverslagen over vorig jaar uit alle deelsectoren van de zorg: ziekenhuizen, vvt, gehandicaptenzorg en ggz.

Sinds een stelselwijziging in 2015 stegen de kosten met 12 miljoen euro per jaar. Gemiddeld is dat per zorginstelling 129.000 euro: 1,49 euro per 1000 euro omzet. Ggz-instellingen zijn daarbij het duurst uit, vooral door hogere kosten voor (extra) controlewerkzaamheden. Ziekenhuizen betalen per 1000 euro omzet het minst.