Lichte daling ziekenhuisopnames, iets meer coronabesmettingen

Verpleegafdelingen

De verpleegafdelingen hebben er netto één patiënt bijgekregen. Het totale aantal coronapatiënten daar steeg van 462 naar 463. Op de intensive cares kwamen vijf bedden vrij, het aantal patiënten daar daalde naar 215.

Dalende lijn

Bij 61 coronapatiënten waren de klachten zo erg, dat ze in de afgelopen 24 uur moesten worden opgenomen op een verpleegafdeling of een intensive care. Die lijn begint langzaamaan wat te dalen. In de afgelopen week registreerde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gemiddeld 73 nieuwe opnames per dag.

Besmettingen

Tussen maandag- en dinsdagochtend heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2501 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Afgelopen zeven dagen kregen gemiddeld 2556 mensen per dag te horen dat ze een coronabesmetting hebben opgelopen. Dat weekgemiddelde liep de afgelopen dagen wel weer iets op.

Vrijdag stond het weekgemiddelde nog op 2479 gevallen per dag. Afgelopen weken schommelde het gemiddelde per zeven dagen rond de 2400 tot 2600 per dag. Vorige week dinsdag werden 2281 nieuwe gevallen van corona bij het RIVM geregistreerd.

2020

Vergeleken met een jaar geleden hebben de ziekenhuizen het bijzonder druk. Op 7 september 2020 lagen er in totaal 140 coronapatiënten in de ziekenhuizen, gemiddeld ongeveer één per ziekenhuis. Dat was aan het begin van de tweede golf. Een maand later, op 7 oktober, was de bezetting in de ziekenhuizen zeven keer zo groot geworden. Het totale aantal opgenomen coronapatiënten kwam toen boven de duizend uit.

Bedden

Alles bij elkaar hebben de ziekenhuizen momenteel ruim 16.200 bedden beschikbaar, waarvan ruim 14.600 worden bezet door een patiënt. Dat betekent dat de ziekenhuizen iets meer dan 1600 bedden over hebben voor de opvang van nieuwe patiënten, met of zonder corona. Dat komt neer op tien tot vijftien bedden per ziekenhuis.

Om de druk te verdelen is eind juli besloten om de coronapatiënten weer te spreiden over het land. Op maandag zijn vier mensen overgebracht naar een ziekenhuis in een andere regio. In de laatste zes weken zijn 174 mensen verplaatst en sinds het begin van de uitbraak ruim 4200 mensen. (ANP)