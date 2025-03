Limburgse jeugdzorgregio’s gaan nauwer samenwerken

Dit blijkt uit het rapport van de ‘Taskforce Robuust Zorglandschap Limburg’, meldt de gemeente Weert. Het rapport stelt dat een gezamenlijke aanpak nodig is om de kwaliteit en continuïteit van de jeugdzorg in de provincie te waarborgen.

Verantwoordelijkheid

Volgens de Taskforce moeten gemeenten, het rijk en zorgaanbieders samen verantwoordelijkheid nemen voor een robuust jeugdstelsel. Een gedeelde visie op de inrichting van de zorg en een uitgewerkte samenwerkingsstructuur zijn daarbij essentiële verbeterpunten. Daarnaast staat in het rapport het advies om een uniforme inkoopstrategie te hanteren, zodat zorg duurzaam en efficiënt wordt georganiseerd.

Provinciaal niveau inkopen

Een specifieke aanbeveling voor gemeenten is om hoog-specialistische jeugdzorg, zoals Jeugdzorg Plus, minimaal op provinciaal niveau in te kopen. Verder wordt het rijk gevraagd om het draaiboek ‘Continuïteit Jeugdhulp’ concreter uit te werken, zodat gemeenten sneller kunnen inspelen op risico’s bij kwetsbare zorgaanbieders. Een nieuw digitaal Early Warning System moet ervoor zorgen dat mogelijke continuïteitsproblemen bij zorginstellingen eerder worden gesignaleerd.

Ook zorgaanbieders krijgen in het rapport aanbevelingen. Zo wordt geadviseerd om meer inzicht te geven in hun bedrijfsvoering via periodieke monitoringsrapportages. Dit stelt gemeenten in staat om tijdig bij te sturen. Daarnaast moeten strategische keuzes en aanpassingen in het zorgaanbod vooraf met gemeenten worden afgestemd.