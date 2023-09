Limburgse ziekenhuizen opereren minder door personeelstekort

Een nijpend tekort aan medisch personeel heeft geleid tot een daling van het aantal uitgevoerde operaties in Limburgse ziekenhuizen. Zowel het VieCuri Medisch Centrum in Venlo als het Zuyderland ziekenhuis merken de gevolgen van dit tekort, meldt 1limburg.nl .

VieCuri meldt dat vooral een gebrek aan operatie-assistenten de oorzaak is van verminderde operatiecapaciteit, wat resulteert in langere wachttijden voor patiënten. Daarnaast heeft deze situatie aanzienlijke financiële gevolgen voor het ziekenhuis.

In het Zuyderland ziekenhuis heeft de sluiting van twee operatiekamers sinds de coronaperiode geresulteerd in een groeiende wachtlijst van 2200 patiënten voor operaties. Hoewel financiële gevolgen beperkt blijven, ervaren patiënten vertragingen in hun zorg.

Hoge kosten

Het St. Jans Gasthuis in Weert heeft ingehuurd personeel moeten inzetten om de zorg te handhaven, maar dit gaat gepaard met hoge kosten en is niet de ideale oplossing. Het Laurentius Ziekenhuis ondervindt in Roermond momenteel geen personeelstekort op de operatiekamers, wat betekent dat zij hun operatieprogramma zonder problemen kunnen voortzetten.