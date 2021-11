Linnean introduceert leidraad voor waardegedreven zorg

Het Linnean Initiatief is een collectief van artsen, verpleegkundigen, bestuurders en andere professional die betrokken zijn bij de gezondheidszorg. Ze hebben zich tot doel gesteld om waardegedreven zorg de norm te maken in Nederland.

Patiënt centraal

Waardegedreven zorg is zorg die beter aansluit bij wat voor patiënt én zorgverlener waardevol is. Betere uitkomsten van zorg voor de patiënt staan centraal, maar ook werkplezier voor zorgverleners speelt volgen volgens Linnean een rol. Dit moet te bereiken zijn zonder dat de kosten stijgen, maar het liefst zelfs tegen lagere kosten.

Handige tools

Het Linnean-model biedt zorgverleners, patiënten, stafadviseurs, beleidsmakers en managers handvatten om waardegedreven zorg-initiatief te starten. In het model zijn zeven domeinen beschreven die bij een succesvolle implementatie van een waardegedreven zorg-initiatief belangrijk zijn. Per domein komen patiënten en zorgverleners aan het woord die situaties beschrijven, zijn checklists en handige tools toegevoegd en zijn praktijkvoorbeelden opgenomen.

Weinig inzicht in kwaliteit

“Nederland heeft één van de beste zorgsystemen van de wereld”, zegt Hanselaar. “Toch kent het systeem tekortkomingen. Zo is de zorg veelal nog georganiseerd rondom de zorgverlener, terwijl de patiënt centraal zou moeten staan. We registreren veel, maar hebben weinig inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg en wat de behaalde resultaten concreet voor de individuele patiënt betekenen. Het werkplezier bij de zorgverleners is dalende.”

“We moeten streven naar zorg die echt helpt, die méér waarde oplevert voor patiënt, zorgverlener én samenleving”, vervolgt hij. “Dit komt samen in het waardegedreven zorg-concept. Met deze leidraad willen we alle zorgverleners in Nederland inspireren en oproepen om met waardegedreven zorg aan de slag te gaan. Met waardegedreven zorg kijk je op een gestructureerde manier naar de behoeften van de patiënt en worden zorgverleners geholpen om samen de voor patiënten relevante uitkomsten te realiseren.”

