LNAZ: aantal ernstig gewonden vorig jaar met 15 procent gestegen

Bijna 75.000 mensen zijn vorig jaar gewond in een ziekenhuis beland. Dat is 3 procent meer dan in 2021. Tijdens de coronajaren 2020 en 2021 was het aantal patiënten met letsel gedaald, maar die daling lijkt nu te zijn gekeerd, meldt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Het aantal ernstig gewonde patiënten steeg met 15 procent. Het LNAZ schrijft dat toe aan ongevallen met fietsers. In 2022 kwamen ruim 10.300 mensen door een fietsongeval in het ziekenhuis terecht, tegen zo’n 8.600 het jaar ervoor en bijna 8.300 nog een jaar eerder.

Slechter herstel

Bijna drie op de tien patiënten zijn 80 jaar of ouder. Een ongeveer even grote groep is tussen de 60 en 79. Die percentages zijn al jaren stabiel. Het LNAZ ziet ook dat er minder patiënten zijn die goed herstellen van hun verwondingen, “een groter deel van de patiënten blijft ernstig of licht invalide”. Het netwerk zegt dat er meer onderzoek nodig is om dit te verklaren. (ANP)