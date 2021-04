Louise Verheij van Wijk benoemd als voorzitter rvt Star-shl

“Met een achtergrond als senior executive in internationale organisaties en met gedegen track record als vicepresident bij Philips Healthcare, heeft mevrouw Verheij van Wijk een combinatie van kwaliteiten en kennis op zowel organisatorisch gebied als op het gebied van ontwikkelingen in de medische technologie. Deze bundeling van talenten zorgt voor het juiste reflecterend vermogen voor een groeiende organisatie als Star-shl”, schrijft het bedrijf op haar website.

Mevrouw Verheij van Wijk is tevens lid van raad van toezicht van TNO en interim bestuurder bij het MRI Centrum.

Technologie

Louise Verheij van Wijk: “Vanuit mijn achtergrond en mijn persoonlijke interesse heb ik vooral oog voor de ontwikkelingen in de zorg. Daarbij stel ik de patiënt en de zorgprofessional graag centraal. Technologie kan versneld nieuwe toepassingen mogelijk maken, maar het menselijk aspect mag hieraan niet ondergeschikt raken. Vanuit die visie kijk ik naar het zorglandschap en wat een organisatie als Star-shl kan bijdragen op het gebied van medische- en laboratoriumdiagnostiek. Overigens heeft medische diagnostiek een grotere rol in de zorg dan soms direct zichtbaar is. Feitelijk begint hier de keuze waar een patiënt ‘gezien’ wordt: de juiste zorg op de juiste plek. Daarmee houden we de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar.”

Integrale diagnostiek

“Niet voor niets is er een duidelijke focus gelegd op integrale diagnostiek”, vervolgt Verheij van Wijk. “De zorg in Nederland staat wederom op een kruispunt, nieuwe technologieën maar ook een Covid-pandemie zorgt voor veel bewegingen. Hierover kunnen meedenken en tegelijkertijd ook vanaf enige afstand vanuit aanvragers en patiënten bekijken hoe een organisatie als Star-shl zich verder ontwikkelt, dat maakt het voor mij een positie met een doel. Daar houd ik van, het moet ergens toe leiden”.

Drive

Samenwerking, ook op het gebied van medische- en laboratoriumdiagnostiek, wordt steeds belangrijker om goede zorg aan de patiënt te kunnen bieden. Jeroen Bos, voorzitter raad van bestuur Star-shl: “Star-shl heeft een hechte relatie met de zorgverleners die wij bedienen in onze regio’s. Met de ervaring van Louise verwelkomen we niet alleen een positieve drive voor betere zorg maar ook expertise om de diagnostiek te innoveren en de organisatie verder te ontwikkelen”