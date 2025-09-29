Luc Demoulin wordt directeur zorg bij ZN

Luc Demoulin start op 1 oktober 2025 bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN) als directeur zorg. Hij is de opvolger van Wout Adema, die naar het Leger des Heils is vertrokken.

Demoulin is een ervaren ziekenhuisbestuurder. Hij was het afgelopen jaar a.i. lid van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis. Daarvoor was hij onder meer voorzitter van de raad van bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis, directeur van het thoraxcentrum van het Erasmus MC en business director bij Medtronic.

Luc Demoulin

Petra Wormser, algemeen directeur ZN: “Ik ben blij dat we de organisatie kunnen versterken met de ervaring en kennis van een ervaren bestuurder als Luc. We zullen ons gezamenlijk inzetten om een bijdrage te leveren aan het ook op de lange termijn toegankelijk houden van de zorg. Ik kijk uit naar onze samenwerking.”

Luc Demoulin: “Ik kijk er enorm naar uit om ZN te versterken en samen met alle ZN-collega’s en de leden van ZN te bouwen aan de zorg van morgen.”