Luc Demoulin neemt afscheid van St. Antonius Ziekenhuis

Luc Demoulin stopt per 1 september 2024 als bestuursvoorzitter van het St. Antonius Ziekenhuis. “Na 8 jaar aan de top van deze organisatie wil ik graag vrij en ongebonden nadenken over een volgende stap”, reageert Demoulin op zijn vertrek.

Demoulin werkte jarenlang als organisatieadviseur bij Ernst & Young. Vervolgens was hij directeur Thoraxcentrum in het Erasmus MC. Vóór zijn start bij het St. Antonius Ziekenhuis was hij internationaal actief bij medtech bedrijf Medtronic.

Reizen

Van 2016 tot 2020 was Demoulin lid van de raad van bestuur. In 2020 werd hij voorzitter. “Ik heb de afgelopen 8 jaar met veel plezier leidinggegeven aan het St. Antonius. Ik ben trots op de bijdrage die ik heb mogen leveren aan de voortdurende ontwikkeling van dit mooie ziekenhuis”, aldus Demoulin. “Na 8 jaar aan de top van deze organisatie wil ik graag vrij en ongebonden nadenken over een volgende stap. Daarom ga ik enkele maanden reizen om letterlijk en figuurlijk afstand te nemen.”

Huib Pols, voorzitter van de raad van toezicht: “We respecteren deze moedige en typerende keuze. We zijn Luc zeer dankbaar voor zijn leiderschap en energieke inzet in al die jaren en wensen hem alle goeds.”