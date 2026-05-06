LUMC bereidt mogelijke komst patiënt cruiseschip voor

Bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) worden voorbereidingen getroffen voor de mogelijke komst van zeker één patiënt van het cruiseschip MV Hondius, zegt een woordvoerder. “Het LUMC is beschikbaar om een patiënt op te vangen en we hebben er de expertise voor in huis.”

Op de vraag of er een officieel verzoek is binnengekomen om een patiënt op te vangen, kan de woordvoerder geen antwoord geven.

Naar Nederland

Drie zieke opvarenden van het cruiseschip, dat bij Kaapverdië ligt, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Onder hen is een Nederlander, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Radboudumc

Arts-microbioloog Jean-Luc Murk zei dinsdag bij Pauw & De Wit dat er mogelijk ook een patiënt naar het Radboudumc in Nijmegen gaat. Een woordvoerder van het ziekenhuis laat weten dat het “logisch” is dat naar het ziekenhuis wordt gekeken. “We zijn als Radboudumc uitgerust om een patiënt met een ernstige besmettelijke ziekte op te vangen en te behandelen. We wachten rustig af. Als het moet, kunnen we snel schakelen.” (ANP)

