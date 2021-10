LUMC en Phillips intensiveren AI-samenwerking voor snellere MRI-scans

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Universiteit Leiden en Philips intensiveren de samenwerking om snellere MRI’s te ontwikkelen. Het trio vormt samen een van de zeventien AI-labs binnen het ROBUST-consortium , dat geselecteerd is voor financiering vanuit de NWO.

In 2019 zijn het LUMC en Philips een samenwerking aangegaan om het maken van MRI-scans te versnellen. Op dit moment duurt een MRI-scan namelijk een kwartier tot een half uur, met uitschieters naar een uur. Al die tijd moet een patiënt stilliggen in een nauwe en luidruchtige omgeving. “Dit is vaak een oncomfortabele ervaring. Daarnaast levert het problemen op als de patiënt tijdens het scannen toch beweegt. De scan wordt minder scherp, waardoor afwijkingen dan niet goed zichtbaar zijn”, aldus het Leidse ziekenhuis.

MRI-scan binnen vijf minuten

Om deze problemen te verhelpen, hebben onderzoekers zich ten doel gesteld een techniek te ontwikkelen waarmee elke MRI-scan binnen vijf minuten gemaakt wordt. Dit doen ze door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie die met minder data een MRI-beeld kan creëren. “Hiermee kan de scantijd aanzienlijk verkort worden”, meldt het LUMC. Dit heeft niet alleen voordelen voor de patiënt. “Een kortere scanduur zorgt ook voor meer efficiëntie op radiologie-afdelingen.” Eerder lieten onderzoekers van het LUMC en Phillips al in een proof-of-concept-studie zien dat dit haalbaar is. Daarmee wonnen ze met hun AI de internationale FASTMRI-wedstrijd.

Ict-infrastructuur

Het afgelopen jaar hebben het LUMC en Phillips een ict-infrastructuur gebouwd om data te verzamelen. Deze data worden ingezet om de AI te verbeteren en naar klinisch diagnostische kwaliteit te brengen. “Om dit te realiseren, zijn verschillende systemen gekoppeld en een infrastructuur gecreëerd die toestemming van de patiënt, privacywet- en regelgeving en de werkbaarheid voor de kliniek garandeert”, aldus het umc. De eerste patiënten zijn in de studie halverwege september geïncludeerd.

Het LUMC, Universiteit Leiden en Phillips breiden de samenwerking verder uit door een nieuw onderzoekslab, genaamd AI4MRI, op te zetten binnen het nationale netwerk van Innovation Center for Artificial Intelligence Labs (ICAI-labs). NWO selecteerde het ROBUST-consortium, waar AI4MRI deel van uitmaakt, voor hun langetermijnprogramma met een totale omvang van 95 miljoen euro. De NWO-bijdrage is 25 miljoen euro, aangevuld met financiering door de Nederlandse AI Coalitie en de industrie.