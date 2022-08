LUMC lanceert fonds om grensverleggend onderzoek naar markt te brengen

Dat meldt LUMC op 29 augustus. Het doel is om een nieuw product of therapie op de markt te brengen dat de zorg ten goede komt. Dit gebeurt via een commercieel-gedreven ontwikkelplan dat vorm krijgt in een samenwerking met een bestaand bedrijf of binnen een nieuw op te richten vennootschap. Via het fonds bieden donateurs in de eerste fase financiële steun aan veelbelovende onderzoeksprojecten. Als dat heeft geleid tot marktintroductie, kunnen diezelfde donateurs – maar ook andere geïnteresseerden – investeren in een nieuw op te zetten bedrijf of spin-off.

In totaal zijn er nu acht onderzoeksprojecten geselecteerd. Het gaat onder andere om een anti-kankergeneesmiddel voor oogmelanoom, het ‘zichtbaar’ maken van de malariaparasiet voor ons immuunsysteem en het maken van een draagbare MRI-scan om gewrichtsreuma eerder te kunnen herkennen.

Onder druk

Volgens het LUMC staat risicodragend onderzoek financieel onder druk. Pancras Hogendoorn, decaan en vicevoorzitter van de raad van bestuur: “Financiering van onderzoek uit de eerste geldstroom is niet toereikend. De overheid vindt dat het ook bij het private domein moet liggen. Daarom is er nu een LUMC Donation Investment Fund.”