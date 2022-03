LUMC-onderzoek naar dichten gezondheidsverschillen krijgt 1 miljoen euro

In woonwijken waar veel zorgen zijn over inkomen, wonen en werk is de kans op een slechtere gezondheid groter dan in andere wijken. De mensen in deze wijken hebben vaak ook sociale problemen. Wat vervolgens kan leiden tot meer stress en weer andere gezondheidsproblemen. De opeenstapeling van gezondheids- en sociale problemen wordt ook wel ‘syndemisch’ genoemd. Het doel van het gefinancierde onderzoek is om wijken te versterken in het omgaan met deze syndemische kwetsbaarheid.

Bussemaker

Hoogleraar Jet Bussemaker: “Wat mooi aan dit project is, is dat wijken, burgers, professionals en beleidsmakers centraal staan. Zij zijn mede-ontwikkelaar en mede-onderzoeker.” Bussemaker gaat samen met dr. Matty Crone en Nienke Slagboom het onderzoek uitvoeren. Het team werkt samen met de Hogeschool Leiden en de Haagse Hogeschool, de GGD, de gemeenten van Den Haag en Leiden, Pharos en IVO, maar vooral met de burgers zelf.

Veerkrachtiger

Het doel van het onderzoek is om samen een methode ontwikkelen om wijken in beide steden veerkrachtiger te maken om de structurele mechanismen aan te pakken die tot de clustering van gezondheids- en sociale problemen leiden.

LUMC

Het LUMC-onderzoek van Bussemaker, Crone en Slagboom is één van de vier projecten die subsidie krijgen van NWO voor het programma Gezondheidsverschillen binnen de NWA.