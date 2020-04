LUMC onderzoekt werking experimenteel vaccin tegen corona

Het LUMC zal de immuunreacties testen die worden opgewekt door de kandidaat-vaccins. Het onderzoeksteam gaat tests ontwikkelen die kunnen aantonen of met de antilichamen in het vaccin kan worden voorkomen dat SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, de cellen binnendringt.

Bij het LUMC worden tevens kandidaat-vaccins uit het PREVENT nCoV-19 project onderzocht. Binnen dit samenwerkingsproject worden vaccins getest op effectiviteit en veiligheid in het laboratorium en de kliniek.

Coronaremmers

In maart werd bekend dat het LUMC en de Universiteit Utrecht (UU) stappen in een Europees onderzoeksprogramma stappen dat als doel heeft om geneesmiddelen te ontwikkelen die op korte en middellange termijn helpen het coronavirus te bestrijden. Het internationale onderzoek maakt onderdeel uit van het project SCORE (Swift Coronavirus Therapeutics Response). Prof. dr. Eric Snijder van de afdeling Medische Microbiologie in Leiden coördineert vet onderzoeksproject. “SCORE gaat op zoek naar antivirale geneesmiddelen die op korte- of middellange termijn kunnen worden ingezet om patiënten te behandelen en de verspreiding van coronavirussen te beperken”, licht hij toe.