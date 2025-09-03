Skipr

LUMC opent kort verblijf na SEH-opname

,

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft maandag het Acuut Kort Verblijf (AKV) geopend. Patiënten kunnen hier na een SEH-opname tijdelijk verblijven om te wachten op vervolgzorg.

“We zagen dat patiënten soms onnodig lang op de SEH verbleven. Met de komst van het AKV willen we dat probleem oplossen”, vertelt Joke Steggerda, teamleider van het Acuut Kort Verblijf bij het LUMC. De kleinschalige verpleegafdeling bestaat uit zes bedden.

Verkeerde bedden

Het Acuut Kort Verblijf is ingericht voor patiënten die na een SEH-opname wachten op vervolgzorg, wachten tot ze hersteld zijn en met ontslag kunnen of totdat de thuissituatie in orde is gemaakt om daar verder te herstellen. De maximale verblijfsduur op de nieuwe afdeling bedraagt 12 uur en voorkomt onder meer dat patiënten midden in de nacht moeten vertrekken.

Daarnaast wil het LUMC het verkeerde bedden probleem in het ziekenhuis terugdringen. Het AKV biedt professionals de gelegenheid om vervolgzorg zonder tijdsdruk te regelen en creëert op de SEH meer ruimte om nieuwe patiënten op te vangen. “Met het Acuut Kort Verblijf zetten we een belangrijke stap naar patiëntvriendelijke en efficiënte spoedzorg”, aldus Steggerda. De afdeling is 1 september geopend.

