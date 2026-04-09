LUMC stelt live-gang nieuw epd uit vanwege ChipSoft-hack

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft de geplande overgang naar een nieuwe versie van het elektronisch patiënten dossier (epd) voor onbepaalde tijd uitgesteld. Reden daarvoor is de hack bij leverancier ChipSoft.

Maandenlang heeft het Leidse ziekenhuis toegewerkt naar de live-gang van het nieuwe epd, die voor deze week gepland stond. De overgang gaat vooralsnog niet door op dringend advies van ChipSoft. De epd-leverancier werd deze week gehackt en kampt daardoor met grote problemen.

SEH toch open

Een woordvoerder laat in antwoord op vragen van Skipr weten dat de spoedeisende hulp vandaag gesloten zou zijn, maar nu toch open gaat. Ook zou het ziekenhuis minder patiënten ontvangen vanwege de live-gang, maar er is nu toch meer ruimte om zorg te verlenen.

Oud systeem

“Vooralsnog kunnen we gewoon door met ons werk in het oude systeem”, meldt de woordvoerder. Het patiëntenportaal van het ziekenhuis is vooralsnog beschikbaar, omdat het door een andere partij wordt gehost. Ook laat het ziekenhuis weten dat er volgens Chipsoft momenteel geen aanwijzingen zijn dat gegevens van LUMC-patiënten zijn gestolen.

De overgang naar het nieuwe epd is volgens het ziekenhuis voorlopig niet aan de orde.