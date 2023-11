LUMC vindt versterking na tijdelijk afgestapte vicevoorzitter

Guchelaar is momenteel voorzitter van het bestuur van divisie 4 en hoofd van de afdeling Klinische Farmacie van het LUMC. Alexandra Langers zal Guchelaar ondersteunen in de eindverantwoordelijkheid die de decaan heeft voor het onderwijs in de faculteit Geneeskunde. Langers is nu portefeuillehouder onderwijs van divisie 2 en senior medisch specialist maag-, darm- en leverziekten (MDL).

Bewuste fraude

Follow the Money en Omroep West schreven dit weekend dat de raad van bestuur sinds 2021 op de hoogte is van fraude met subsidies. Zij spraken met diverse oud-promovendi van het LUMC en hebben een intern veiligheidsrapport uit 2019 in handen. Daaruit werd duidelijk dat Percuros BV, een subsidiebureau waarvan het ziekenhuis gebruik maakte bij de aanvraag van grote internationale onderzoeksprojecten, “bewust fraudeert om persoonlijk financieel gewin te behalen”.