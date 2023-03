LUMC wil milieubelasting operatiekamers openbaren

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontwikkelt een ‘barometer’ die ziekenhuizen inzicht moet geven in hoe groot de milieubelasting is van hun operatiekamer. Want operatiekamers kunnen en moeten groener, vindt het LUMC. Zij voeren het onderzoek naar milieubelasting uit samen met het Radboudumc in Nijmegen en adviesbureau Gupta Strategists.