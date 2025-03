LUMC zet als eerste mobiele hart-longmachine in

De gezondheid van de patiënt in kwestie liet het niet toe om veilig vanuit Alrijne naar het LUMC overgeplaatst te worden. En dus rukte een speciaal team van het LUMC uit met een mobiele Extra Corporale Membraan Oxygenatie (kortweg ECMO, beter bekend als hart-longmachine). Het team bestaat uit een interventiecardioloog, intensivist en een perfusionist, zij werkten samen met de specialisten van Alrijne. Toen de toestand van de patiënt was verbeterd kon hij worden overgebracht naar het LUMC voor verdere behandeling, alvorens hij terug kon naar Alrijne.

Zorg in de regio

Het mobiele ECMO-team van het LUMC is de eerste in haar soort in Nederland. Intensivist Jeroen Janson is de initiatiefnemer. “Dat we zo snel al een patiënt in het ziekenhuis van Alrijne hebben kunnen helpen, is voor ons de bevestiging dat werken met de mobiele hart-longmachine de toekomst is”, licht hij toe. “Vanuit deze missie zijn we ook gestart. Het mag in onze dichtbevolkte regio niet uit maken in welk ziekenhuis patiënten terechtkomen. Met ons mobiele ECMO-team kunnen wij in alle ziekenhuizen in de regio hart-longzorg bieden.”