Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ghz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Lunet schakelde politie in vanwege bedreigingen richting medewerkers

,

Lunet heeft op woensdag 4 maart contact opgenomen vanwege bedreigingen van een cliënt richting medewerkers. Dit gebeurde in de locatie aan de Menno van Coehoornlaan in Eindhoven.

“De uitingen zijn door de betrokken medewerkers als onveilig en zorgwekkend ervaren”, aldus Lunet. “De veiligheid en het welzijn van medewerkers en cliënten staan voorop. Volgens de geldende richtlijnen is daarop contact opgenomen met de politie.” Na het incident zijn medewerkers en cliënten opgevangen.

Tijdelijke verblijfplaats

De locatie is een tijdelijke verblijfplaats voor de cliënt, in afwachting van een definitieve woonplek. In sommige media zou zijn vermeld dat er sprake is van een uithuisplaatsing, maar dat was niet waar. Na vrijlating kan de cliënt weer terug naar het tijdelijke logeeradres.

Reageer op dit artikel
Meer over:Gehandicaptenzorg

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:53 Lunet schakelde politie in vanwege bedreigingen richting medewerkers
5 mrt 2026 Minister blijft vaag, duidelijkheid over zorgbezuinigingen opnieuw uitgesteld
4 mrt 2026 Zorgvilla's ExpertCare blijven open bij gebrek aan alternatief
4 mrt 2026 Cliënten vallen tussen wal en schip door krakende samenwerking ggz en ghz
4 mrt 2026 Begeleiders gehandicaptenzorg maken zich zorgen over bezuinigingen kabinet

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties