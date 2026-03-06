Lunet schakelde politie in vanwege bedreigingen richting medewerkers

Lunet heeft op woensdag 4 maart contact opgenomen vanwege bedreigingen van een cliënt richting medewerkers. Dit gebeurde in de locatie aan de Menno van Coehoornlaan in Eindhoven.

“De uitingen zijn door de betrokken medewerkers als onveilig en zorgwekkend ervaren”, aldus Lunet. “De veiligheid en het welzijn van medewerkers en cliënten staan voorop. Volgens de geldende richtlijnen is daarop contact opgenomen met de politie.” Na het incident zijn medewerkers en cliënten opgevangen.

Tijdelijke verblijfplaats

De locatie is een tijdelijke verblijfplaats voor de cliënt, in afwachting van een definitieve woonplek. In sommige media zou zijn vermeld dat er sprake is van een uithuisplaatsing, maar dat was niet waar. Na vrijlating kan de cliënt weer terug naar het tijdelijke logeeradres.