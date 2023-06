Luscii en Amerikaanse partner lanceren ‘virtuele hartkliniek’

Het Nederlandse Luscii, ontwikkelaar van thuismonitoringssystemen, gaat een internationale samenwerking aan met AliveCor, de wereldleider in persoonlijke elektrocardiogram (ECG) technologie. Samen lanceren ze een ‘virtuele hartkliniek’ in Europa en Afrika.

In de Virtuele Hartkliniek monitoren cardiologen en verpleegkundigen patiënten op afstand via een app. De app vraagt patiënten om metingen van vitale functies te doen, die automatisch worden geanalyseerd om afwijkingen te detecteren. Een tijdlijn in de app neemt patiënten aan de hand gedurende het hele zorgpad, inclusief metingen en zelfzorg educatie thuis of onderweg.

Het gebruik van de app moet leiden tot een verbeterde patiëntervaring en meer tijd voor zorg voor klinische teams. Het op afstand monitoren van hartpatiënten leidt ook tot minder ziekenhuisbezoeken en -opnames, zo blijkt uit het gebruik van Luscii Thuismeten app bij projecten die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de Virtuele Hartkliniek. Zo werd het aantal ongeplande opnames in Londen met 81% gereduceerd. En in Amsterdam werd in de dienstverlening op afstand bij boezemfibrilleren 56% minder fysiek bezoek aan het ziekenhuis geregistreerd.

“AliveCor’s geavanceerde ECG-technologie vult ons thuismeten en begeleiding op afstand aan, en we zijn trots om samen te werken”, zegt Luscii’s medeoprichter Joris Janssen. “Nu kunnen nog meer patiënten hun zorg thuis te krijgen en ondersteunen we zorgverleners om de cardiologische zorg toegankelijker, efficiënter en patiëntgerichter te maken.”